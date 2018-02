L1 : La LFP rectifie les salaires de Ligue 1 !

Dans : Ligue 1, TFC, OM, OL, PSG.

Dans son édition de mardi, le journal L’Equipe a publié les salaires de tous les joueurs et entraîneurs de Ligue 1.

Sans surprise, on apprenait que les plus gros revenus se trouvaient principalement au Paris Saint-Germain avec les Neymar, Edinson Cavani ou encore Kylian Mbappé. Sauf que les chiffres révélés ont vite été remis en cause. A peine quelques heures plus tard, Toulouse lâchait un communiqué sur son site officiel pour dénoncer les erreurs du quotidien sportif. Du coup, le Téfécé a fièrement relayé la réaction de la Ligue de Football Professionnel ce jeudi.

En effet, l'instance dirigée par Didier Quillot et Nathalie Boy de la Tour a comparé les informations du média avec ses données officielles. Et le résultat est clair, L’Equipe s’est bien planté ! Sur 213 salaires de joueurs révélés, 177 (83%) sont erronés, avec un écart moyen de 28 % selon la LFP. Et ce n’est pas mieux en ce qui concerne les entraîneurs puisque seuls 4 salaires sur 20 sont corrects, sachant que les 16 autres sont faux avec une marge d’erreur à 23 % en moyenne. Une correction dont le journal se serait bien passé...