L1 ‍: Le PSG champion devant l'OM, l'OL frustré, les datas parlent

Cette saison, la Ligue 1 est des plus serrées, que ce soit pour les premières places ou le bas de tableau. Reste à savoir si le PSG pourrait être vraiment menacé quant à son titre de champion de France.

Depuis quelques journées, le PSG ne convainc pas forcément en Ligue 1. Si le club de la capitale a encore une bonne marge d'avance sur la concurrence (5 points d'avance sur l'OM et Monaco), l'espoir demeure tout de même. De quoi ravir les fans et observateurs du football français, qui espèrent voir une Ligue 1 serrée jusqu'au bout cette saison. C'est aussi le cas dans le bas du classement. Si Montpellier parait bien mal en point, les Héraultais ont encore du temps pour se sauver. Concernant la seconde formation qui descendrait en Ligue 2, c'est une énorme guerre qui se livre, avec deux points d'écart seulement entre le 17e (Le Havre) et le 12e (Rennes). Alors que 14 journées de championnat ont déjà été jouées, Opta Analyst s'est livré à un jeu des prédictions pour donner le classement final de la Ligue 1 version 2024-25.

Montpellier et Le Havre en Ligue 2, le PSG champion

Et il apparait que Montpellier et Le Havre seraient les deux équipes reléguées en fin de saison, sans dépasser les 30 points au compteur. Saint-Etienne serait elle l'équipe qui filerait en barrage et jouerait sa peau pour rester dans l'élite, seulement un an après être remontée. Concernant la première partie de tableau, Toulouse serait 9e, Brest 8e, Nice 7e, Lens 6e, l'OL 5e, l'OM 4e, Lille 3e, Monaco 2e et enfin, le Paris Saint-Germain finirait une nouvelle fois champion de France, avec 11 points d'avance sur les Monégasques. Rien n'est cependant fait et l'actualité des clubs peut encore largement changer, notamment avec la Ligue des champions.