Jérémy Menez et Bafé Gomis signent chez DAZN

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

DAZN a décidé d’aller piocher chez les jeunes consultants, puisque deux nouvelles têtes feront leur apparition dès dimanche soir pour le choc entre le PSG et l’OL. Et chacun aura certainement son équipe favorite puisque ce sont l’ancien lyonnais Bafetimbi Gomis et l’ancien parisien Jérémy Menez qui feront leurs débuts aux micros de la chaîne sportive pour un match du dimanche soir. Nouveau retraité des terrains, Gomis sera régulièrement utilisé par DAZN pour certaines affiches, explique L’Equipe ce mardi soir. Et quoi de mieux que le match entre le PSG et l’OL pour débuter.

Pour Jérémy Ménez, c’est la confirmation donc après son passage sur la chaine britannique lors du match entre le PSG et Nantes. Il devient désormais un titulaire donc et rejoint une équipe de consultants qui se renouvelle grandement avec la récente utilisation de Zoumana Camara par DAZN récemment.