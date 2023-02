La LFP confortée pour Amazon, Canal et BeIN paieront

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Le match retour a aussi été remporté par la Ligue. Dans le conflit qui l'oppose aux chaînes Canal + et BeIN Sports après l'attribution des droits de la Ligue 1 à Amazon en 2021, la justice a encore donné raison à la LFP.

Ce vendredi, la Cour d'appel de Paris a confirmé la décision du tribunal de commerce de Paris du 11 mars 2021. Celui-ci estimait que la LFP avait le droit de céder 80% des matchs de Ligue 1 à Amazon contre 250 millions d'euros annuels alors que pour les 20% de matchs restants Canal+ paie 332 millions d'euros. En plus, Canal+ et BeIN Sports sont condamnés à payer 15 000 euros à la Ligue et 4000 euros à Amazon.