La LFP bouleverse le calendrier pour l’OM et le PSG

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Qualifiés tous les deux en demi-finale de Coupe d’Europe, l’OM et le PSG vont bénéficier d’un calendrier aménagé pendant le mois de mai, même s’il s’agit du sprint final du championnat. La Ligue a dévoilé que son conseil d’administration avait changé les dates de certaines rencontres, dont voici le détail.

« Le Conseil d’Administration de la LFP a ainsi décidé de fixer les rencontres Stade de Reims – Olympique de Marseille et OGC Nice – Paris Saint-Germain comptant pour la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats au mercredi 15 mai 2024 à 21h00. Le Stade de Reims et l’OGC Nice étant impactés par ces aménagements, le Conseil d’Administration de la LFP a également décidé d’avancer les matchs Stade Brestois 29 – Stade de Reims et OGC Nice – Havre AC, comptant pour la 33e journée de Ligue 1 Uber Eats, au vendredi 10 mai 2024 », a expliqué la Ligue à propos de ce mois de mai qui sera donc encore bouleversé pour le bien de la compétitivité des clubs français en Coupe d’Europe.