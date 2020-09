L1 : Zéro match reporté, le plan de la LFP dévoilé

Dans : Ligue 1.

Après deux journées de Ligue 1, un match a d’ores et déjà été reporté pour cause de Covid-19 (OM-ASSE, initialement prévu le 22 août).

Et pour cause, le club phocéen comptait dans ses rangs plus de trois joueurs positifs sur une période de sept jours avant la rencontre. Le protocole sanitaire actuel, trop strict selon les dirigeants du football français, pourrait connaître une évolution dans les semaines à venir. C’est tout du moins l’objectif de la LFP et du président de la FFF Noël Le Graët, selon les informations obtenues par Le Parisien. L’objectif est clairement de convaincre le gouvernement d’assouplir le protocole actuel en copiant celui utilisé par l’UEFA dans le cadre du Final 8 de la Ligue des Champions au mois d’août.

« Les dirigeants du foot français aimeraient que soit reconnu le principe suivant : tant que 20 joueurs de l'effectif (à définir sur une liste de 25 à 30 joueurs par exemple) sont négatifs alors le match est maintenu » explique le quotidien. Et de poursuivre. « Cette solution limiterait les cas de report dans un calendrier déjà surchargé et l'incertitude pesant au quotidien sur les clubs ». Ce mercredi, cet assouplissement sera évoqué durant un conseil d’administration de la LFP et durant le Comité interministériel de crise du gouvernement. Il n’y a toutefois aucune chance qu’il soit définitivement entériné et adopté dès ce mercredi. Mais « on va vers un assouplissement » selon un proche du dossier, tandis qu’un autre indique que « c’est loin d’être gagné ». Un débat bouillant dans un contexte bien particulier puisque le Covid-19 a rattrapé l’actualité footballistique cette semaine à la suite de cas suspects détectés au Paris Saint-Germain…