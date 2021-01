L1 : Yazici meilleur que Kadewere et Toko Ekambi en décembre

Dans : Ligue 1.

Ce jeudi, l’UNFP a annoncé le nom de lauréat du trophée de meilleur joueur du mois de décembre en Ligue 1. Et au final, c’est Yusuf Yazici qui a remporté la mise ! En devançant Tino Kadewere et Karl Toko Ekambi, les deux attaquants de l'OL, l'international turc succède donc à Andy Delort (novembre) ou Jonathan Bamba (octobre). Auteur de deux buts et d’une passe décisive en cinq matchs de L1 en décembre, le milieu offensif de 23 ans avait donc fini l’année 2020 en beauté. À lui de poursuivre sur cette bonne dynamique alors que le LOSC est pleinement dans la course au titre de champion de France, deuxième à égalité de points du PSG.