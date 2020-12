L1 : Téléfoot en grève ce week-end ?

Dans : Ligue 1.

Après trois mois de tensions, de conflits et de négociations, un accord a enfin été trouvé entre la LFP et Mediapro.

Le principal diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 va rendre ses droits à l’instance, en échange de quoi la Ligue de Football Professionnel n’attaquera pas le groupe sino-espagnol en justice. Dans les prochains jours, 80 % des droits du football français seront réattribués, probablement à Canal + et à BeInSports. En attendant, il y a une forte probabilité pour que la 14e journée de Ligue 1 soit tout de même diffusée sur Téléfoot, avant que l’éphémère chaîne ne rende définitivement l’âme. A en croire les informations de RMC, des actions de la part des salariés sont envisagées.

« Selon nos informations, les matchs du week-end sont tout de même prévus sur Telefoot, mais les salariés pourraient faire des actions » a indiqué la radio, pour qui les chocs de la journée tels que Marseille-Monaco ou encore PSG-Lyon seront bien diffusés sur Téléfoot. Il s’agira probablement des derniers matchs de Ligue 1 sur la chaîne, créée cet été et qui n’aura donc pas résisté longtemps à son modèle économique qui pose toujours question. Reste maintenant à voir comment les salariés, véritablement roulés dans la farine par la direction de Mediapro, manifesteront leur mécontentement ce week-end à l’occasion des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Sur les réseaux sociaux, l’hypothèse d’assister à des matchs non commentés fait déjà son chemin. Par la suite, il sera intéressant de voir quelle attitude Canal + et BeInSports adopteront, eux qui font désormais office de sauveurs du football français…