TV : Accord trouvé, Téléfoot c'est fini !

Trois mois après son lancement, Téléfoot va mettre un terme à son existence dans les prochains jours.

Devant l’incapacité de Médiapro de payer les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2, la LFP avait débuté les démarches au mois d’octobre pour dénoncer le contrat. Un accord a été trouvé entre les différentes parties ce vendredi, et il est en train d’être validé par le conseil d’administration de la Ligue, annonce L’Equipe. Du côté de Téléfoot, une réunion se tient également en ce moment pour dévoiler le plan de fermeture de la chaine.

Sa maison mère, Médiapro, doit en effet plus de 300 ME à la LFP et au football français, mais a préféré trouver un accord à l’amiable pour éviter des poursuites, et laisser ainsi filer les droits qu’elle détenait pour quatre ans. Le calendrier de cette passation de pouvoir qui provoquera une remise en vente express des matchs que Téléfoot diffusait sera dévoilé très rapidement, puisqu’il n’y a plus de temps à perdre. En tout cas ce week-end, ce sont probablement les derniers matchs de football que la nouvelle chaine devrait diffuser, avant de présenter un écran noir.