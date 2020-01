L1 : Tait répond à Dolberg, Nice et Rennes se quittent bons amis

Dans : Ligue 1.

Allianz Riviera.

OGC Nice - Stade Rennais : 1 à 1.

Buts : Dolberg (47e) pour l'OGC Nice ; Tait (81e) pour le Stade Rennais.

En ouverture de la 21e journée de Ligue 1, l’OGC Nice et le Stade Rennais se sont quittés dos à dos (1-1).

Après une triste première période, les Bretons ont répondu aux Aiglons. Suite à l’ouverture du score de Dolberg sur un bon service de Lees-Melou (1-0 à la 47e), Tait a effectivement égalisé en fin de match (1-1 à la 81e). Avec ce résultat nul, les deux formations poursuivent donc leurs bonnes séries respectives.

Le SRFC de Julien Stéphan conforte sa place sur le podium de la Ligue 1, avec cinq points d’avance sur le quatrième nantais et à quatre longueurs du second marseillais, avec un match en plus. De son côté, l’OGCN de Patrick Vieira remonte provisoirement dans la première partie de tableau, à trois unités des places européennes.