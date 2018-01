L1 : Strasbourg, Amiens et Troyes ont le sourire, pas Lille

Dans : Ligue 1, RCSA, ASC, ESTAC, LOSC.

Lors du vingt-deuxième multiplex de la saison en Ligue 1, marqué par de nombreux buts et deux cartons rouges, Strasbourg, Amiens et Troyes ont fait de bonnes affaires.

La course au maintien vivait un petit tournant ce samedi puisque la plupart des équipes concernées étaient sur le pont. Et c'est finalement Strasbourg qui fait la très bonne opération de la soirée ! Avec sa spectaculaire victoire contre Dijon sur une pelouse de la Meinau catastrophique (3-2), obtenue grâce notamment à un doublé de Lala sur penalties, le Racing remonte dans le Top 10 avec ses 27 points.

Derrière, Amiens grimpe aussi de trois rangs après son premier succès en L1 depuis le mois de novembre contre un Guingamp apathique en fin de match (3-1). Et le dernier joli coup du soir est à mettre à l'actif de Troyes, qui s'impose contre Lille (1-0), et laisse donc sa place de barragiste à son adversaire, tout en remontant à la 15e place de la L1, avec quatre unités d'avance sur la zone rouge, solidement gardée par Toulouse, qui enchaîne un cinquième match de suite sans victoire en L1 en sombrant dans le temps additionnel à Montpellier à 10 contre 11 (1-2).

Et pour finir, Rennes recoule Angers dans la crise, puisqu'après l'expulsion du revenant Oniangue, le SCO concédait un penalty de Bourigeaud en toute fin de partie. Avec cette victoire (1-0), Rennes s'immisce à la septième place avec 31 points, juste derrière Montpellier, et revient ainsi dans la course au Top 5.