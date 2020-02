L1 : Saint-Etienne crucifié dans le money-time contre Reims !

Dans : Ligue 1.

L'ASSE et Reims à Geoffroy-Guichard : 1-1

But pour Saint-Etienne : Bouanga (73e)

But pour Reims : B.Dia (91e sp)

Au terme d’un match très équilibré et globalement peu emballant, Saint-Etienne a laissé échapper la victoire dans le temps additionnel (1-1).

Pour Saint-Etienne, avec Jessy Moulin dans les cages à la place de Stéphane Ruffier, l’objectif était de retrouver une solidité défensive et de saisir la moindre opportunité pour marquer face à Reims. En première mi-temps, le plan de jeu minimaliste des Verts était plutôt efficace puisque Saint-Etienne ne concédait pas la moindre occasion… mais ne se montrait pas non plus dangereux. C’est en seconde période que tout allait se jouer. Titulaire, Boudebouz avait une belle occasion à l’heure de jeu mais Rajkovic détournait la tentative de l’Algérien. Quinze petites minutes plus tard, c’est finalement le Stéphanois de la saison qui délivrait le Chaudron, à savoir Bouanga. De la tête, le Gabonais reprenait victorieusement un centre d’Honorat et permettait aux Verts de mener au score. Mais dans le temps additionnel, Reims égalisait sur penalty à la suite d'une faute de M'Vila. Dia ne tremblait pas pour battre Moulin. Les Verts laissent échapper deux points cruciaux...