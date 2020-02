ASSE : Ruffier viré, Moulin n° 1 jusqu'en fin de saison ?

Dans : ASSE.

Mis à l'écart pour le match ASSE-Reims, Stéphane Ruffier pourrait bien ne plus rejouer sous le maillot des Verts compte tenu des propos de son agent.

L’annonce vendredi de la décision de Claude Puel de titulariser Jessy Moulin à la place de Stéphane Ruffier a fait l’effet d’une bombe chez les supporters de l’AS Saint-Etienne. Mais ce n’était rien par rapport au séisme provoqué par les propos de l’agent du gardien de but des Verts, lequel a clairement démoli avec violence l’entraîneur de l’ASSE. Et même si Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont publié samedi un communiqué afin de menacer d’un procès le représentant de Stéphane Ruffier, le mal est fait dans la relation entre celui qui était le portier indiscutable de Saint-Etienne et le club stéphanois. Au point que désormais l’avenir de Ruffier s’éloigne du Forez.

Même s’il est lié jusqu’en 2021 avec l’ASSE, on voit mal comment le clash de ces derniers jours peut laisser la place à un retour de celui qui était le chouchou de Geoffroy-Guichard, mais dont l’agent a terni l’image durablement. Dans Le Progrès, le scénario d’une fin de carrière stéphanoise pour Stéphane Ruffier est clairement évoquée. « Autant dire qu’après cette mise au point, il semble difficile d’imaginer revoir Ruffier, à qui il reste 15 mois de contrat, porter de nouveau le maillot vert. Jessy Moulin, qui pourrait du coup être titularisé jusqu’à la fin de saison », explique le quotidien régional. Un événement qui intervient au moment om l’AS Saint-Etienne doit rapidement assurer son maintien en Ligue 1, à commencer ce dimanche par une victoire contre Reims.