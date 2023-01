L1 : Rennes voit rouge, l'OL et Lille s'endorment

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Cinq des dix matchs de la 18e journée de Ligue 1 débutaient à 19h, et les équipes du haut du tableau concernées par ces rencontres, Rennes est tombé à Clermont, Lille et Lyon ont été tenus en échec.

En déplacement à Clermont, le Stade Rennais, privé jusqu'à la fin de saison de Terrier, a longtemps pensé arracher un point, mais tout s'est écroulé à l'ultime seconde (2-1). Menée au score, l'équipe de Genesio était revenue au score grâce à Kalimuendo (1-1, 74e), réduite à neuf après les expulsions de Bourigeaud (77e) et d'Omari (83e), le Stade Rennais a craqué sur un but de Gastien à la 95e minute. De plus, les deux joueurs seront suspendus pour le prochain match, ce sera...contre le PSG. Cette défaite ne fait évidemment pas les affaires rennaises au classement.

90+5' : Clermont prend l'avantage malgré une première parade de Steve Mandanda. Terrible.#CF63SRFC 2-1 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 11, 2023

Pour Lille, qui espérait revenir de Brest avec les trois points, il faudra se contenter d'un triste 0-0. Un score similaire à celui d'un Nantes-OL qui ne restera pas dans les annales, la formation de Laurent Blanc ne suscitant pas un réel enthousiasme, tout comme celle de Kombouaré.

🏁 Fin de cette partie sur ce score nul et vierge 🤝



Malgré une seconde période de meilleure facture, nos Lyonnais partagent les points avec les pensionnaires de la Beaujoire 🔴🔵



Prochain rendez-vous lors de la réception de Strasbourg ce samedi 🔜#FCNOL pic.twitter.com/rMYrSe6hDX — Olympique Lyonnais (@OL) January 11, 2023

Dans la bataille pour le maintien, la situation s'aggrave pour Auxerre humilié (0-5) à l'Abbé-Deschamps, l'AJA enchaîne une troisième défaite consécutive en Ligue 1 et s'enfonce au classement. De son côté le TFC voit la vie en rose, Toulouse remontant à la 11e place. Enfin, Reims confirme sa bonne forme, puisque les Champenois ont ramené les trois points (0-1) d'Ajaccio où il n'est jamais facile de s'imposer.