L1 : Rennes s'adjuge le derby et revient sur l'OM

Dans : Ligue 1.

32e journée de Ligue 1

Rennes - Nantes : 1-0

But : Terrier (52e) pour Rennes

Dans un derby disputé et équilibré, Rennes est venu à bout de Nantes (1-0) et revient à un point de l’OM et de Lens.

Rennes a bien l’intention de se mêler à la lutte pour la cinquième place. Au lendemain du match nul de l’OM à Montpellier (3-3) et avant le match entre Lens et Lorient, les hommes de Bruno Genesio ont répondu présent à l’occasion de leur derby contre Nantes. Dans un match très âpre et relativement équilibré, les coéquipiers de Martin Terrier l’ont emporté (1-0) grâce à une inspiration merveilleuse de l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais.