L1 : Rennes recolle au podium, Lens et Dijon brillent

Dans : Ligue 1.

Pour lancer cette 17e journée de Ligue 1, Rennes s’est complètement relancé dans la course au podium, Dijon a enfoncé Nîmes et Lens a confirmé.

Dans le haut du tableau, c’est Rennes qui fait la bonne opération de cette première partie de soirée. Vainqueur de Metz (1-0), grâce à un but de Grenier (52e), l’équipe de Julien Stéphan enchaîne une quatrième victoire de suite pour remonter provisoirement à la quatrième place de la L1 devant l’OM, à un petit point du podium. Juste derrière, Lens fait également une belle remontée en battant Brest (2-1), avec des réalisations de Kalimuendo (11e) et Sotoca (34e sur penalty).

Sinon, concernant la course au maintien, Reims se donne beaucoup d’air. En dominant Bordeaux (3-1), grâce à Abdelhamid (15e), Dia (18e) et Munetsi (89e), le SDR gagne trois rangs et a désormais cinq points d’avance sur le barragiste… lorientais. Malmené à Nice, le club breton revient avec un point (2-2), grâce à Moffi (49e) et Grbic (82e sur penalty). Avec ce nul, le FCL gagne une place. Derrière, Dijon fait de même. En dominant Nîmes (3-1), la nouvelle lanterne rouge, par l'intermédiaire de Konate (75e) et Balde (77e, 94e), le DFCO fait l’affaire de la journée dans le bas du tableau en revenant à deux points du premier non-relégable, Strasbourg. Un petit cadeau de Noël avant l'heure.