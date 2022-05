L1 : Rennes menace et donne rendez-vous à l'OM !

Dans : Ligue 1.

Par Alexandre Chochois

Le choc n'est prévu que dans une dizaine de jours et pourtant, il fait déjà beaucoup parler. Et si le Stade Rennais bouclait la saison par trois victoires pour se qualifier en Ligue des champions ? Marseille, en position de force, pourrait néanmoins tout perdre en ce mois de mai.

Certes, la situation peut encore évoluer à l'occasion de la prochaine journée de Ligue 1. Marseille se déplace à Lorient dimanche, Rennes du côté de Nantes le mercredi suivant, finale de Coupe de France oblige. Mais si les Bretons parvenaient à signer une troisième victoire consécutive à la Beaujoire, ils joueraient presque une finale menant à la prochaine C1 face à l'OM dans la foulée. On en salive d'avance !

Rennes, même derrière, a son destin entre les pieds

Deuxième meilleure attaque de Ligue 1 avec 77 buts marqués, soit 2 de moins que le PSG mais... 21 de plus que Marseille et 20 de plus que Monaco, Rennes produit peut-être le plus beau jeu de tout le Championnat de France cette saison. Sous la houlette de l'ancien coach de Lyon Bruno Genesio, le Stade Rennais a déjà marqué trois fois ou plus dans le même match à quatorze reprises cette saison, toutes compétitions confondues. Clermont, Bordeaux et Metz en ont pris 6, Saint-Etienne et Lorient, 5. Des résultats qui marquent. Comme la superbe victoire en octobre dernier face à un Paris Saint-Germain alors invaincu.

Dans le sillage d'un Martin Terrier deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé (21), on trouve Gaëtan Laborde à 15 réalisations, Benjamin Bourigeaud à 9, Serhou Guirassy à 8. À la passe aussi, les Rennais sont fièrement représentés avec un Bourigeaud sur le podium avec 12 passes décisives, Hamari Traoré étant à 9 unités, Laborde et Majer à 8. Vous l'aurez compris, le danger peut venir de partout. Et dans l'ambiance survoltée d'un Roazhon Park à guichets fermés, Marseille peut s'attendre à trembler. Rennes, à trois victoires d'une qualification historique en Ligue des champions, ne devrait pas laisser passer une telle opportunité. « Si on gagne les trois prochains matches, je pense qu'il n'y aura pas de débat », a d'ores et déjà prévenu le capitaine rennais Hamari Traoré, qui sait qu'un finish en trombe peut offrir la Ligue des Champions directement à ses troupes.

La C4 va-t-elle faire exploser Marseille ?

Merci aux plus de 6️⃣4️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ supporters présents hier soir à l'@orangevelodrome pour leur soutien indéfectible 🔵⚪️ pic.twitter.com/jNpxV44muS — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 2, 2022

Le week-end dernier, l'Olympique de Marseille, lui, a sombré face à Lyon (0-3). La deuxième défaite en quatre journées pour les hommes de Jorge Sampaoli. Le second revers de la semaine, aussi, car trois jours plus tôt, l'OM a livré un combat épique mais frustrant en demi-finale aller de Ligue Europa Conférence, sur la pelouse des Néerlandais du Feyenoord Rotterdam (3-2). Une débauche d'énergie en C4 qui a sûrement eu un impact sur l'Olympico. Les coéquipiers de Dimitri Payet ne peuvent pas vraiment se projeter au regard d'un calendrier serré.

Monaco aussi met la pression

Une fois la demi-finale retour jouée, il faudra bien négocier le déplacement chez une équipe de Lorient qui pourrait valider son maintien en Ligue 1 en cas de victoire à la maison. En prime, l'OM terminera sur la réception de Strasbourg, comme lui, candidat à l'Europe. Certes, en fonction de la fin de saison des Allemands de Leipzig, la troisième place de Ligue 1 pourrait envoyer son propriétaire directement au sein de la phase de groupes de la C1. Mais Monaco, sept victoires consécutives au compteur, série en cours, arrive lancé et pourrait carrément éjecter les Marseillais du podium final. C'est dire si les trois prochaines journées seront capitales. Et le déplacement à Rennes pourrait avoir des allures de finale. À qui la -très- bonne affaire ?