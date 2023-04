L1 : Reims humilie Nantes, Flips fait le show

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

29e journée de Ligue 1

Clermont - Ajaccio : 2-1

Angers - Nice : 1-1

Nantes - Reims : 0-3

Brest - Toulouse : 3-1

Ce dimanche en Ligue 1, le Stade de Reims a déroulé face au FC Nantes à la Beaujoire. Une victoire nette et sans bavure sur le score de 3 buts à 0.

Le FC Nantes a bien mal préparé sa demi-finale de Coupe de France face à l'OL... Les hommes d'Antoine Kombouaré ont en effet subi la loi du Stade de Reims à domicile ce dimanche. Dépassés dans tous les secteurs de jeu, les Canaris ont affiché un visage inquiétant. En feu, Alexis Flips a montré la voie à ses partenaires en claquant un doublé dès la première période. Au retour des vestiaires, c'est Marshall Munetsi qui a scellé le sort de la rencontre. Après leur revers contre l'OM, les Rémois n'ont pas perdu de temps pour réagir en Ligue 1. Au classement, les hommes de Will Still passent même 7èmes, juste devant l'OGC Nice...

Car dans les autres rencontres, Nice a été stoppé par Angers, lanterne rouge. Les deux équipes se sont quittées sur un score d'1 but partout. Pourtant, Terem Moffi avait rapidement ouvert le score. Mais les Angevins comptent tout donner pour sortir un peu la tête de l'eau en cette fin de saison et ont vite égalisé par l'intermédiaire d'Ibrahima Niane. Avec un peu plus de réussite, Angers aurait même pu s'imposer après avoir dominé la seconde période. A noter également dans le bas du tableau, la victoire de Clermont contre Ajaccio et celle très importante de Brest contre Toulouse. A l'instar de Nantes, le Téfécé ne se met pas dans les conditions idéales avant sa demi-finale de Coupe de France face à Annecy.

Auxerre (17e, 26 points), Troyes (18e, 21 points), Ajaccio (19e, 21 points) et Angers (20e, 11 points) ferment la marche au classement.