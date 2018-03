L1 : Qui va accrocher l'Europe ? Denis Balbir se mouille !

Dans : Ligue 1, FC Nantes, OGCN, Bordeaux, Rennes.

Cela fait bien longtemps qu’il n’y a plus de suspense pour savoir qui seront les quatre premières équipes de Ligue 1 cette saison, le quatuor PSG-Monaco-OM-OL ayant semé la concurrence très rapidement. Néanmoins, la bataille fait rage pour savoir qui terminera 5e et 6e, deux places qui devraient être qualificatives pour les tours préliminaires de la Ligue Europa la saison prochaine. Pour l’heure, c’est Nantes et Rennes qui occupent ces deux places privilégiées. Mais derrière, Nice, Montpellier et Bordeaux n’ont pas dit leur dernier mot. Sur son blog, Denis Balbir a livré son pronostique dans cette bataille à l’Europe.

« Dans la course à l’Europe, les choses commencent à se décanter. Même si on attend toujours plus d’eux au niveau du jeu et du panache, on s’aperçoit que le FC Nantes retrouve l’efficacité redoutable qui l’avait porté en début de saison. L’autre grand gagnant du week-end, c’est bien entendu l’OGC Nice. Les Aiglons ont été extraordinaires à Guingamp (5-2). Le FC Nantes et l’OGC Nice sont les formations les plus réalistes actuellement.A neuf journées de la fin, je fais de ces deux équipes mes favorites dans le sprint final pour les 5e et 6e places de Ligue 1 » a-t-il lancé avant d’évoquer les autres prétendants aux places européennes.

« Je vois mal ces Girondins de Bordeaux, décevants face au SCO Angers (0-0), tenir la distance. Après un joli réveil suite au départ de Jocelyn Gourvennec et la nomination de Gustavo Poyet, l’équipe recommence à ronronner. Les Rennais, malgré un potentiel offensif certain, ont trop de manques et d’irrégularités pour finir dans les places. Quant aux Héraultais, ils me semblent avoir un jeu trop défensif pour viser l’Europe ». Autant dire que selon le journaliste de W9, cela ne fait presque aucun doute : Nantes et Nice seront européens à l’issue de la saison.