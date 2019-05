L1 : PSG, OL... Le bilan complet de la saison 2018-2019

Dans : Ligue 1, PSG, LOSC, OL, ASSE, Dijon.

Le bilan de la saison 2018-2019 en Ligue 1 :

Le Paris Saint-Germain (1er) est champion de France et qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des Champions, comme le Lille OSC (2e).

L'Olympique Lyonnais (3e) devra jouer les barrages de la C1, sauf si Chelsea venait à remporter la finale de l'Europa League la semaine prochaine.

L'AS Saint-Etienne (4e) retrouvera la phase de poules de l'Europa League. Les Verts seront accompagnés par Rennes (vainqueur de la Coupe de France), et potentiellement Strasbourg, si le vainqueur de la Coupe de la Ligue passe les tours préliminaires.

Le Dijon FCO (18e) jouera les barrages face au Racing Club de Lens les 30 mai et 2 juin prochains.

Le Stade Malherbe de Caen (19e) et l'En Avant Guingamp (20e) sont relégués en Ligue 2. Metz (champion de L2) et Brest (2e de L2) font le chemin inverse et montent dans l'Elite.

Kylian Mbappé (PSG) termine meilleur buteur du championnat avec 33 réalisations, et Téji Savanier (Nîmes) remporte le classement des meilleurs passeurs avec 13 offrandes.