L1 ‍: Piégé par Metz, Lens reste au fond du trou

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 5e journée

Stade Bollaert-Delelis

Lens-Metz 0-1

Buts : Asoro (37e) pour Metz

Malgré une énorme domination dans le jeu, le RC Lens s'est cassé les dents sur Metz et son gardien Oukidja. Opportunistes, les Messins ont réalisé le hold-up parfait pour gagner 1-0. Lens est avant-dernier de L1 avant le début de la Ligue des champions.

Lens est toujours la catastrophe industrielle du début de saison en Ligue 1. Si confiant et si efficace la saison passée, le vice-champion de France est peu récompensé cette saison. La preuve encore ce soir avec Metz. Les Lensois poussaient pendant tout le match mais les Messins avaient avec eux un atout de choix : Alexandre Oukidja. Le portier international algérien enchaînait les parades pendant 90 minutes pour écœurer les attaquants artésiens. Sotoca, Wahi, Fulgini butait sur lui. La palme était pour le Montpelliérain qui envoyait un missile juste avant le repos, dévié par le bras droit d'Oukidja. En outre, Wahi se voyait refuser un but pour hors-jeu (66e).

16 - Lens a tiré 16 fois en 1re période contre Metz, son plus haut total sans marquer lors des 45 premières minutes d'une rencontre de Ligue 1 depuis qu'Opta l'analyse (2006/07). Frustrés. #RCLFCM pic.twitter.com/jL9gAusquP — OptaJean (@OptaJean) September 16, 2023

Les Messins étaient plus en réussite eux. Ils faisaient mouche sur leur premier tir du match, un contre rapidement joué après une récupération de balle au milieu et conclu par Jean Asoro. Une bonne défense messine faisait le reste pour contenir les 24 tirs adverses contre les 2 seuls messins. Le plan parfait pour Metz, la claque pour Lens toujours 17e avec 1 point et surtout 4 défaites déjà. La Ligue des champions arrive bien mal.