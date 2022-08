L1 : Paris est oublié, Lille s'est vengé sur Ajaccio

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 4e journée

Stade François-Coty

Ajaccio-LOSC 1-3

Buts : Yazici (17e), Bamba (43e), Djalo (67e) pour le LOSC ; Bayala (84e) pour Ajaccio

Plus solides et plus efficaces offensivement, les Lillois ont dominé Ajaccio sans trembler 3 buts à 1. Lille remporte son deuxième succès en quatre matches et réagit après la claque parisienne.

Après la claque subie face au PSG dimanche dernier, Lille devait reprendre sa marche en avant à Ajaccio. Les Lillois montraient un visage conquérant sur les premières minutes, maîtrisant les débats. Ils allaient rapidement prendre le dessus au tableau d’affichage. Sur un centre lillois venu de la gauche, Mayembo renvoyait le ballon dans l’axe. Yazici le reprenait d’un sombrero avant d’armer une puissante reprise et tromper Leroy. La réaction corse était très timide à l’image de la meilleure occasion, une frappe ras de terre de Marchetti. Lille pouvait se détacher au score. Comme sur le premier but, le LOSC passait par le côté gauche. Ismaily centrait pour Bamba, lequel contrôlait dos au but avant de placer un plat du pied dans le petit filet.

QUEL GESTE DE YAZICI ! C'est tout juste exceptionnel. Un enchaînement de grande classe avec un jongle et une reprise de volée en se retournant à l'entrée de la surface. Le LOSC est devant grâce à cette merveille. La ligue des talents. — RMC Sport (@RMCsport) August 26, 2022

Au retour des vestiaires, Ajaccio était décidé à montrer un tout autre visage. Les Corses étaient plus agressifs, plus entreprenants, confisquant un peu le ballon aux Dogues. Ce regain de forme se concrétisait par une grosse occasion. Mayembo trouvait la barre sur corner (65e). Malheureusement pour les Ajacciens, Lille frappait juste après. Sur un coup-franc de Yazici renvoyé dans l'axe, Djalo trompait Leroy d'une belle reprise. Lille gérait ensuite, laissant le jeu aux Corses qui réduisaient le score. Après un festival de têtes dans la surface, Bayala était plus incisif pour placer le ballon dans le petit filet. La fin de match était un peu frustrante pour les Lillois. Angel Gomes était fauché par Laci dans la surface mais David expédiait le penalty sur le poteau de Leroy. Ceci était bien insignifiant puisque le LOSC assurait l'essentiel la victoire pour relancer sa dynamique brisée par Paris. Lille est quatrième avec sept points tandis qu'Ajaccio reste relégable avec un petit point seulement.