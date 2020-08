L1 : OM-ASSE reporté, Téléfoot le remplace par un derby

Dans : Ligue 1.

En raison des quatre cas de coronavirus constatés à l’Olympique de Marseille, le match d’ouverture de la saison de Ligue 1 entre les Phocéens et l’AS Saint-Etienne, initialement prévu vendredi à 19 heures, a été reporté. De quoi perturber les plans de Téléfoot qui a donc demandé à la Ligue de Football Professionnel d’avancer une autre affiche de la 1ère journée. Et comme on pouvait s’y attendre, l’instance n’a pas dit « non » à l’acteur qui vient de gonfler les droits télés.

C’est donc le derby de l’Atlantique entre les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes, d’abord programmé samedi à 17 heures, qui ouvrira l’exercice 2020-2021 de L1 sur la chaîne de Mediapro. A noter qu’une rencontre de dimanche, pas encore définie selon L’Equipe, devrait être avancée à samedi.