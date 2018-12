L1 : Nîmes - Nantes reporté à son tour !

Dans : Ligue 1, Nîmes, FC Nantes.

Et de six ! Suite aux déplacements des matchs Angers - Bordeaux, ASSE - OM, Monaco - Nice, Toulouse - OL, et PSG - MHSC, la Ligue de Football Professionnel vient d'annoncer le report d'une autre rencontre de Ligue 1 ce jeudi soir.

« À la demande de la Préfecture du Gard, la LFP reporte la rencontre Nîmes Olympique / FC Nantes, initialement prévue ce samedi 8 décembre à 20h. La Commission des Compétitions de la LFP fixera ultérieurement la date de la rencontre », explique, sur son site, la LFP, qui n'a donc plus que quatre matchs programmés ce week-end pour sa 17e journée de championnat. Si la Ligue ne veut pas de report total, laissant le choix aux différents préfets, d'autres reports pourraient cependant tomber avant vendredi soir, tout cela à cause des manifestations des Gilets Jaunes...