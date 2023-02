L1 : Nice piétine Ajaccio et continue son ascension !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 23e journée

Allianz Riviera

Nice-Ajaccio 3-0

Buts : Dante (3e), Brahimi (70e, 90e)

Nice est irrésistible et ce n'est pas Ajaccio (18e) qui pouvait contredire cela. Après avoir battu Lille, Lens et l'OM, Nice se chargeait du mal-classé corse. Face à un adversaire solide en défense, les Aiglons faisaient le plus gros du travail en ouvrant le score d'entrée via Dante. Le Brésilien de 39 ans reprenait un bon centre de Bouanani pour tromper Leroy d'une frappe croisée. Derrière, Nice maîtrisait la possession et passait proche de doubler la mise après une double barre de Bouanani. Ajaccio parvenait à donner quelques frayeurs au public via des frappes d'El Idrissy et Nouri. Mais, Nice se mettait à l'abri avec deux nouveaux coups de canons de Billal Brahimi en fin de match, deux belles frappes dans la lignée de son but à Marseille. De quoi assurer un beau succès à Nice, le 4e de rang, et faire remonter le club de Didier Digard à la 7e place provisoire. Ajaccio reste englué à la 18e place.