L1 : Nice éloigne la crise, Reims en fait les frais

Dans : Ligue 1.

Allianz Riviera

Nice – Reims : 2-0

Buts : Cyprien (32e) et Hérelle (41e) pour Nice

Doucement mais surement, la crise s’installait à Nice. Ce dimanche, les hommes de Patrick Viera l’ont chassé en battant Reims (2-0).

C’est sur un petit rythme que les deux équipes débutaient la rencontre. Comme à son habitude, Reims se montrait solide à l’image de son gardien Rajkovic, vigilant sur une belle tentative lointaine de Cyprien (7e). Vingt minutes plus tard, Reims était réduit à dix. En effet, Doumbia était exclu pour un double carton jaune dans la même action pour une faute puis une protestation. Un carton rouge extrêmement sévère que Reims allait payer cash en encaissant l’ouverture du score par Cyprien, lequel profitait d’une astucieuse remise de Lees-Melou (32e, 1-0).

Opportunistes, les Azuréens enfonçaient le clou avant le repos grâce à Hérelle, qui reprenait sur corner une passe au second poteau de Dante (41e, 2-0). Après la mi-temps, il ne se passait plus grand-chose puisque Nice était clairement dans la gestion de son avantage de deux buts. On retiendra tout de même que Reims, malgré son carton rouge très sévère et son retard, ne baissait pas la tête et se créait quelques opportunités sans pour autant faire trembler Walter Benitez. Grâce à ce succès, Nice remonte à la douzième place tandis que Reims est septième. Un seul point sépare néanmoins les deux formations malgré l’écart important de places…