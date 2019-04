L1 : Nice dompte Montpellier et fait la bonne affaire du week-end !

Dans : Ligue 1, OGCN, MHSC.

Allianz Riviera

Nice – Montpellier : 1-0

But : Dante (20e) pour Nice

Dans un match capital dans la course à l’Europe, les Niçois de Patrick Vieira ont pris le meilleur sur Montpellier à l’Allianz Riviera (1-0).

Le début du match était globalement assez fermé mais le rythme était présent à Nice. Et au quart d’heure de jeu, Montpellier avait l’occasion d’ouvrir la marque mais Benitez stoppait la tentative de Delort. Un manque d’efficacité que les Héraultais allaient payer cash puisque cinq minutes plus tard, c’est Dante qui ouvrait le score pour le Gym (20e, 1-0). A la pause, les hommes de Patrick Vieira étaient donc devant et cela était plutôt logique au vu de la maîtrise niçoise.

En deuxième mi-temps, Nice dominait encore plus. Mais Montpellier avait tout de même une occasion en or d’éagliser par l’intermédiaire de Mollet. Néanmoins, la frappe de l’ancien milieu offensif de Metz trouvait le poteau d’un Benitez toujours excellent (78e). Nice aurait également pu marquer un deuxième but, mais Lecomte répondait au gardien argentin, stoppant notamment les tentatives d’un Saint-Maximin révoltant et très bon ce dimanche. Malgré une belle réaction montpelliéraine en fin de match, Nice tenait sa victoire et s’imposait. Un succès qui permet aux locaux de doubler leur adversaire du jour en grimpant à la 7e place.