TV ‍: Amazon et la Ligue 1, le divorce est acté

Par Corentin Facy

L’appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 vient d’être lancé, ce qui signifie que les suiveurs du championnat de France sauront bientôt qui seront les diffuseurs pour la période 2024-2029.

Trois ans après l’énorme fiasco Mediapro, les droits TV de la Ligue 1 sont remis en jeu. Depuis la défaillance de l’opérateur espagnol, Prime Video a raflé la mise et diffuse 80 % du championnat de France tandis que Canal + diffuse deux matchs par journée. Il y a quelques jours, l’appel d’offres pour la période 2024-2029 a été lancé et les diffuseurs intéressés ont jusqu’au 17 octobre pour déposer leur dossier. En partenariat avec DAZN, Canal + pourrait faire son retour dans la bataille afin de décrocher le lot premium, qui contient les trois rencontres phares de chaque journée ainsi que l’acquisition des droits digitaux de la Ligue 1.

Pour le second lot, qui regroupe les six autres matchs par journée, BeInSports est pressenti sans que l’on sache pour autant avec exactitude si le groupe qatari se lancera dans l’appel d’offres. Et dans tout cela, quid de Prime Video ? Amazon a toujours fait savoir qu’il voulait garder des montants raisonnables, ce qui ne colle pas avec l’ambition de la Ligue de récupérer entre 800 millions et 1 milliard d’euros pour les droits TV de la Ligue 1 sur la période 2024-2029.

Daniel Riolo annonce la fin de la Ligue 1 sur Amazon

Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a tué le suspense en ce qui concerne l’avenir de la Ligue 1 sur Amazon. Et pour cause, le journaliste de l’After Foot pense savoir que la plateforme ne se positionnera pas sur l’appel d’offres du championnat de France, ou alors à un prix très raisonnable qui ne lui permettra sans doute pas de rafler la mise. « Prime Video collectionne les choix bizarres pour l’affiche du dimanche soir. En même temps, le foot est bientôt fini chez eux car dès l’année prochaine, Amazon retournera à la vente en ligne. Enfin pas seulement car ils ont des séries et mille autres choses, mais le foot ce sera fini je suis prêt à mettre un billet là-dessus » a fait savoir Daniel Riolo sur l’antenne de RMC. Les suiveurs de la Ligue 1, plutôt satisfaits de la diffusion sur Amazon, attendent maintenant avec la plus grande impatience de savoir sur quelles chaines et/ou plateformes seront diffusés les matchs du championnat de France dans les années à venir.