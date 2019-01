L1 : Montpellier écarte Caen et reprend sa marche en avant

Dans : Ligue 1, MHSC, SMC.

Stade de la Mosson

Montpellier - Caen : 2-0

Buts : Laborde (51e) et Baysse (59e csc) pour Montpellier

Accroché par Dijon et Rennes lors des deux dernières journées, Montpellier a repris sa marche en avant en s’imposant face à Caen ce dimanche (2-0).

Les hommes de Michel der Zakarian étaient néanmoins bousculés durant la première mi-temps. La preuve, ils ne se créaient pas une seule occasion et c’est donc fort logiquement que les deux équipes rejoignaient les vestiaires dos à dos. Tout allait cependant se décanter assez rapidement lors du second acte. Bien servi par Aguilar, Le Tallec forçait Samba à la parade mais Laborde avait suivi et ouvrait le score pour le MHSC (51e, 1-0). Un but qui allait assommer Malherbe, qui craquait une seconde fois, la faute à un but contre son camp de Baysse (59e, 2-0). La timide réaction de Caen avec les frappes de Bammou et Diomandé n’était pas suffisante, et les locaux l’emportaient. Au classement, Montpellier est désormais 6e, mais avec un match de moins que Strasbourg. De son côté, Caen flirte avec la zone rouge, à la 17e place.