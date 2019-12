L1 : Mbappé, Di Maria, PSG, OL… Qui sont les bons élèves de 2019 ?

Dans : Ligue 1.

Alors que la saison 2019-2020 doit encore se décanter dans une deuxième partie de saison qui s'annonce haletante en Ligue 1, l’année civile, elle, va se terminer la semaine prochaine.

En 2019, de nombreux joueurs ont brillé au sein du championnat de France. Si les Marseillais Florian Thauvin, meilleur buteur (25 buts), et Dimitri Payet, meilleur passeur (15 passes), avaient amené l’OM sur le devant de la scène en 2018, le club phocéen n’est plus représenté sur les podiums en 2019, malgré son très bon sprint final. Tout simplement parce que le Paris Saint-Germain a tout raflé. D’après les statistiques de la LFP, Kylian Mbappé termine effectivement meilleur scoreur de l’an écoulé, avec 31 réalisations au compteur. Le champion du monde devient ainsi le premier joueur français à inscrire 30 buts sur une année civile en Ligue 1 depuis 1969 et Hervé Revelli. Dans ce classement, Mbappé devance le Lyonnais Moussa Dembélé, et ses 21 buts, alors que le Rennais M’Baye Niang complète le podium avec 18 filoches.

Les bons points pour Mbappé, Di Maria et Dembélé

Au niveau des passes décisives, c’est Angel Di Maria qui remporte la mise avec ses 13 offrandes. Déjà auréolé en 2016, l'international argentin devance Téji Savanier (MHSC) et Jonathan Ikoné (LOSC), qui ont passé la barre des 10 passes décisives. D’une manière plus globale, Mbappé a été le joueur le plus décisif du dernier acte de la décennie en étant impliqué sur 38 buts en 29 matchs de L1, avec ses sept passes. Sans surprise, l'attaquant parisien domine son coéquipier Di Maria, décisif à 28 reprises sous le maillot du PSG en championnat en 2019, grâce notamment à ses 15 réalisations. Et Dembélé s’empare de la troisième place de ce prestigieux classement, avec une implication sur 23 buts, grâce à ses deux offrandes. Si le PSG et l’OL sont donc dans le haut du panier grâce à leurs attaquants, des clubs comme l’OM ou Monaco sont à la traîne... À eux de se rattraper en 2020 !