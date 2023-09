L1 ‍: Malgré Balogun, Monaco freiné par Lorient

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Ligue 1 - 5e journée

Stade : Moustoir

Score : FC Lorient 2-2 AS Monaco

Buts pour Monaco : Aleksandr Golovin (17e), Folarin Balogun (69e)

Buts pour Lorient : Aiyegun Tosin (2e), Romain Faivre (90+8e)

Cueilli d'entrée par un but de Tosin, l'AS Monaco est parvenu à renverser la situation, d'abord grâce à Golovin puis par l'intermédiaire de Balogun. Mais Romain Faivre a inscrit le but libérateur pour les Merlus au bout du temps additionnel.

1'33 - Aiyegun Tosin a marqué le but le plus rapide en Ligue 1 cette saison (1 minute et 33 secondes), dépassant Yusuf Yazici avec Lille contre Montpellier (1 minute et 36 secondes). Pressé. #FCLASM https://t.co/QYhOqoqYkc — OptaJean (@OptaJean) September 17, 2023

Début de saison presque parfait pour Monaco. Après avoir raté l'Europe de peu la saison dernière, le club du Rocher ne traîne pas et montre qu'il sera un candidat sérieux au podium. Toutefois, les ambitions monégasques ont été rapidement bousculées par Lorient et surtout par Aiyegun Tosin, auteur de son premier but avec les Merlus. Le Béninois a inscrit le but le plus rapide de cette saison en seulement 1 minute et 33 secondes, avant que Golovin n'égalise, à la suite d'une action collective, orchestrée par Fofana. Le Russe est à la conclusion pour marquer son deuxième but en championnat.

Mais c'est bien Folarin Balogun qui sera le héros du match en inscrivant lui aussi sa première réalisation sous ses nouvelles couleurs. L'ancien buteur de Reims pensait avoir marqué un doublé mais il a finalement été signalé hors-jeu. À noter que Benjamin Mendy a fait son retour sur les terrains, après 763 jours d'absence et sa dernière apparition avec Manchester City. Le latéral gauche a d'ailleurs été l'initiateur du but égalisateur de Romain Faivre à la 98e minute, qui permet à Lorient de conserver le point du match nul. L'AS Monaco reste leader de la Ligue 1 avec 11 points et affrontera son dauphin l'OGC Nice dans un derby du sud lors de la prochaine journée, tandis que Lorient, onzième avec 6 points, se déplacera à Nantes.