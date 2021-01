L1 : M6 débarque dans les droits TV, et offre zéro euro

Dans : Ligue 1.

Aussi surréaliste et dangereux que cela puisse paraitre, le championnat de France de football est diffusé depuis plusieurs mois désormais sur Téléfoot, sans que son propriétaire, Médiapro, ne continue de payer.

Résultat, après la fin du mois de janvier, celui qui était encore récemment détenteur de 80 % des droits de la Ligue 1 n’aura plus aucune légitimité pour retransmettre les matchs, mais devra certainement continuer à le faire faute d’accord entre la LFP et Canal+. Cela tourne même à l’affrontement et il est pour l’heure difficile de savoir comment la saison de football va se terminer. Résultat, Téléfoot et sa diffusion toujours aussi confidentielle avec 600.000 abonnés, vont continuer de passer les matchs. Une situation qui fait du tort au niveau des revenus, mais aussi de l’image. Et quitte à ne rien débourser, autant avoir les chaînes disponibles pour le grand public, se dit M6. C’est en ce sens que le patron de la chaine privée a fait savoir à la LFP qu’il était disposé à diffuser quelques rencontres de Ligue 1 pour mieux l’exposer.

« Sans vouloir s'immiscer dans les discussions actuelles autour des droits de la Ligue 1, nos chaînes n'ayant pas vocation à se porter acquéreurs de lots, nous souhaitions toutefois vous indiquer que nous pouvions mettre à votre disposition nos antennes pour la diffusion de tel ou tel match afin d'offrir de la visibilité à votre compétition et ses sponsors, éviter toute rupture de diffusion et assurer ainsi le lien social nécessaire autour de la diffusion de la Ligue 1 », a fait savoir Nicolas De Tavernost, qui tente sa chance et espère bien compléter son offre actuelle, où figurent quelques matchs de l’équipe de France. Entre ça et la vente à l’unité des matchs en pay-per-view proposée par Canal+, la LFP ne voit pas vraiment venir d’idées lumineuses pour payer les clubs. Tout cela va finir par se terminer avec les matchs de Ligue 1 sur France 3 Régions…