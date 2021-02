L1 : Lyon sera champion devant le PSG, la science a parlé !

Dans : Ligue 1, OL, PSG.

A treize journées de la fin de la saison de Ligue 1, l'Observatoire du Football CIES, basé en Suisse, dévoile ses projections concernant la course au titre en France et en Europe.

Ce lundi, après la 25e journée de Ligue 1, Lille et le PSG se partagent la première place du classement juste devant l’Olympique Lyonnais. Mais selon le CIES, institut basé en Suisse spécialisé dans la valorisation des joueurs et des clubs, au soir de le la 38e journée, c’est bel et bien le club de Jean-Michel Aulas qui sera couronné champion de France. Dans sa livraison du jour, l’Observatoire du Football dévoile son classement final établi selon une formule connue. « La projection est effectuée sur la base d’un modèle statistique prenant en compte les tirs cadrés, les tirs depuis la surface (tentés ou concédés), la possession de la balle, ainsi que les passes réussies dans le tiers adverse et celles des adversaires dans son propre camp », précise le CIES, histoire de fixer les limites de ses prévisions.

Et dans cette projection, qui ne vaut que ce qu’elle vaut, l’Olympique Lyonnais sera premier avec 82 points, devant le Paris Saint-Germain, qui aura 81 points et le LOSC finira à la troisième place avec 79 points. Derrière, on trouvera l’AS Monaco, le Stade Rennais, Lens et l’OM. En bas du classement, Dijon et Nîmes seront relégués avec le même nombre de points, 26, tandis que le FC Nantes sera barragiste avec 33 points. Concernant la Ligue 2, Troyes et Clermont monteront directement, tandis que la place de barragiste contre Nantes se jouera entre Toulouse, Grenoble et Auxerre.

En Europe, Manchester City sera champion d’Angleterre devant Manchester United, l’Altético Madrid sera champion en Espagne avec seulement trois points d’avance sur le FC Barcelone et sept sur le Real Madrid. En Italie, où se prépare un chaud derby de Milan le week-end prochain, l’Inter devance l’AC Milan, la Juventus complétant le podium. Pour l’Allemagne, c’est sans surprise que le Bayern Munich gagnera un nouveau titre devant Leipzig.