L1 : Lorient réalise un braquage contre Lille

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Neuvième journée de Ligue 1

Stade du Moustoir

Score : Lorient 2-1 Lille

Buts pour Lorient : Bafodé Diakité (9e, CSC), Théo Le Bris (87e)

But pour Lille : Jonathan David (78e)

Il a eu 20 ans hier et permet aujourd'hui à Lorient de prendre l'avantage à trois minutes de la fin ! Théo Le Bris ! 😘😘😘 2-1



👊 𝗕𝘂𝘁 ! 𝗕𝘂𝘁 ! 𝗕𝘂𝘁 !



👉🏻 https://t.co/FqKjNf8cvY pic.twitter.com/3OQoDXBso6 — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) October 2, 2022

En infériorité numérique, Lorient réalise un énorme coup en s'imposant face à Lille. Malgré la réduction du score de Jonathan David, un coup de génie de Théo Le Bris permet aux Bretons d'engranger un cinquième succès d'affilé.

Lorient y a cru. Grâce à l'ouverture du score rapide suite au but contre son camp de Bafodé Diakité, Lorient pensait réaliser un autre gros coup et faire tomber un cador du championnat, comme avec l'OL. Mais l'exclusion de Dango Ouattara à l'heure de jeu a bouleversé les plans des Bretons. Longtemps dégoûtés par les interventions d'Yves Mvogo, les Lillois ont enfin réussi à égaliser grâce à leur buteur Jonathan David qui suite à une belle combinaison avec Adam Ounas, inscrit son sixième but de la saison. Finalement, alors que Lorient était mis sous pression par les Dogues et tentait de conserver le point du match nul, Théo Le Bris, d'une inspiration géniale, est venue offrir la victoire aux siens. Le jeune joueur de 20 ans, neveu du coach Régis Le Bris, inscrit son premier but en Ligue 1 et délivre tout un stade dans les dernières minutes folles de la rencontre. Grâce à cette victoire, Lorient confirme son statut de sensation de la saison tandis que Lille fait du surplace et stagne à la huitième place de l'élite du football français. Lorient est troisième à seulement 1 point de l'OM et 3 du PSG et peut afficher fièrement des ambitions européennes.