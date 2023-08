L1 ‍: Lille gâche la fête de Nice dans le money-time

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

1ère journée de Ligue 1 à l'Allianz Riviera

Nice - Lille : 1-1

Buts : Laborde (19e) pour Nice ; Diakité (93e) pour Lille

Pour le premier match officiel de Francesco Farioli, Nice a laissé filer la victoire dans le temps additionnel dans son duel l’opposant à Lille (1-1).

A deux minutes près, Nice aurait pu être le premier vainqueur de la saison en Ligue 1. Dans un duel alléchant face à Lille à l’Allianz Riviera, les coéquipiers de Dante ont longtemps mené au score. Sur une contre-attaque rondement menée par Thuram et Moffi, c’est Laborde qui ouvrait le score d’un petit piqué bien dosé face à Chevallier (19e, 1-0). A ce stade du match, les débats étaient équilibrés et Lille avait quelques situations pour répondre. La plus nette est sans conteste celle de Cabella juste avant la mi-temps mais Bulka, nouveau gardien n°1 de Nice, sortait une parade impeccable face à l’ex-milieu de l’ASSE.

Lille égalise au bout du temps additionnel

La deuxième mi-temps était nettement moins enlevée et on se dirigeait tout droit vers un match nul entre le Gym et les Dogues. Mais au bout d’un interminable temps additionnel (6 minutes), le LOSC arrachait finalement l’égalisation sur coup de pied arrêté grâce à une tête parfaitement décroisée par Diakité (95e, 1-1). La fête est gâchée à Nice, où le public avait répondu présent pour cette grande première et se voyait déjà fêté une première victoire. Il faudra patienter encore au moins une semaine pour cela.