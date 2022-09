L1 : Les Dogues dressés ! L'OM continue à suivre le PSG

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 7e journée

Orange Vélodrome

OM-LOSC 2-1

Buts : A.Sanchez (26e), Gigot (61e) pour l’OM ; Ismaily (12e) pour le LOSC

L'OM a pris le dessus sur le LOSC 2-1 grâce à ses recrues Alexis Sanchez et Samuel Gigot. Une victoire méritée pour les co-leaders marseillais toujours dans le rythme du PSG.

Après sa défaite à Tottenham en Ligue des champions, l'OM devait se reprendre vite avec l'accueil du LOSC à domicile. Un adversaire peu évident qui ne tardait pas à poser des problèmes aux Olympiens. Lille mettait en difficulté l'arrière-garde marseillaise notamment Kolasinac, lequel se rendait coupable d'une perte de balle bien exploitée par les Lillois. Diakité trouvait Ounas qui frappait le poteau avant que Ismaily ne reprenne victorieusement le ballon pour ouvrir le score. L'OM réagissait et égalisait un quart d'heure plus tard sur une bonne relance de Gueye, Harit était trouvé ensuite et servait sur un plateau Sanchez pour son quatrième but avec l'OM. Après un changement tactique de Tudor et l'entrée de Tavares, l'OM allait mieux et pressait le but de Chevalier.

Une impression amplifiée après le repos. Le jeune portier lillois s'interposait sur une frappe molle d'Under (46e), puis sur une tentative plus forte du Turc (51e) avec une belle envolée. Le remplaçant de Jardim montrait tout son talent avec une nouvelle belle parade sur un tir de Harit (52e). Lille pliait de plus en plus et finissait par rompre. Sur un coup-franc de Guendouzi, Kolasinac déviait de la tête pour Gigot à la limite du hors-jeu. Le défenseur central trompait Chevalier du mollet droit. Le but de la gagne car l'OM était au-dessus des Lillois, très inoffensifs ensuite. Les meilleures occasions étaient encore pour les Marseillais qui, sans un grand Chevalier, auraient enfoncer le clou. L'OM remporte son sixième match sur sept pour rester dans la foulée du PSG en tête du championnat.