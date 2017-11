Le PSG à la fête, c’est Angers qui déguste

Dans : Ligue 1, SCO, PSG.

Privé de Neymar forfait, le Paris Saint-Germain s’est quand même offert un festival à Angers (0-5) ce samedi, à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Une rencontre totalement maîtrisée de la part des Parisiens, leaders avec une avance provisoire de sept points.

Pour l’anniversaire d’Unai Emery vendredi, ou pour montrer que le Paris Saint-Germain n’est pas Neymar-dépendant, les Parisiens tenaient à mettre la manière à Angers ! Parfois critiqué pour ses performances à l’extérieur, le leader de Ligue 1 a totalement surclassé le SCO. Et ce dès l’entame de match et la première occasion de la partie, lorsque Dani Alves lançait parfaitement Mbappé. D’une volée croisée, l’ancien Monégasque ouvrait le score (0-1, 5e) et retrouvait le sourire. Le début d’un match plein pour l’international tricolore, déchaîné.

Tout comme le latéral droit brésilien qui délivrait une deuxième passe décisive, au moins aussi belle, pour Draxler (0-2, 14e). Joli piqué de l’Allemand, de nouveau intéressant dans l’entrejeu. Mais bon, ce n’était pas compliqué face à des Angevins timides et maladroits sur leurs occasions, à l’image de la reprise complètement ratée de Manceau ! Le festival parisien pouvait donc continuer avec une offrande en talonnade de Mbappé pour le but de Cavani (0-3, 30e), son 100e en Ligue 1 ! A la mi-temps, l’Uruguayen et ses coéquipiers étaient déjà à la fête. « Le match est perdu », annonçait même le coach Moulin à la pause.

L’incroyable action de Cavani !

Pourtant, ses hommes se montraient plus agressifs en deuxième période, mais toujours sans efficacité puisque Toko Ekambi et Fulgini ne parvenaient pas à battre Areola, aidé par ses défenseurs et par un infatigable Cavani. Après avoir récupéré un ballon en défense, El Matador traversait tout le terrain et était à la conclusion d’un superbe contre (0-4, 60e) ! Incroyable Cavani… applaudi par le public angevin à sa sortie. En revanche, ce sont les sifflets qui accompagnaient la célébration de Mbappé, auteur du cinquième et dernier but parisien (0-5, 84e). Paris conforte provisoirement sa place de leader.