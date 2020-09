L1 : Leonardo et Juninho, Daniel Riolo aime presque la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Depuis deux jours, Leonardo est très présent dans les médias afin de défendre le Paris Saint-Germain en cette période où les polémiques s’enchaînent.

Après avoir défendu les six joueurs du PSG positifs au Covid-19 à la suite de leurs vacances à Ibiza sur le plateau du Canal Football Club dimanche, le directeur sportif parisien a pris la parole sur RMC afin de fustiger l’attitude de la Fédération Française de Football, qui n’a pas pris la peine de contacter le PSG lundi soir après le test positif de Kylian Mbappé. Ce mardi soir, c’est un autre directeur sportif de Ligue 1 qui s’apprête à prendre la parole en la personne de Juninho, invité de « Top of the Foot » sur RMC à 18 heures. L’homme fort de l’Olympique Lyonnais devrait notamment évoquer le beau parcours des Gones en Ligue des Champions ainsi que le mercato.

Ce qui est certain, c’est que les interventions médiatiques de Juninho font rarement un bide, dans la mesure où le directeur sportif de l’OL est toujours très clair et intéressant dans ses prises de parole. C’est tout du moins l’avis d’un Daniel Riolo absolument conquis par les directeurs sportifs de l’Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain. « Juninho ce soir chez Momo (ndlr : Mohamed Bouhafsi) et Jean Louis (ndlr : Tourre) ? J’ai l’impression que ça va être parfait ! On va prendre une leçon de foot. Le foot français a de la chance d’avoir Leo et Juni... du soleil dans la grisaille habituelle... » a tweeté le consultant de la radio, généralement très critique à l’égard des dirigeants de Ligue 1 mais qui n’a absolument rien à redire au sujet de Leonardo et de Juninho. Il faut dire que dans la communication, les deux hommes ne font pas beaucoup d’erreurs…