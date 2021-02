L1 : Lens méritait mieux à Reims

Dans : Ligue 1, Reims, Lens.

25e journée de Ligue 1

Stade Auguste Delaune

Reims et Lens : 1 à 1

Buts : Zeneli (13e) pour Reims; Sotoca (61e) pour Lens

Lens avait l'occasion de passer devant Rennes au classement en cas de victoire ce samedi soir à Reims, mais malgré une domination assez nette, les Nordistes doivent se contenter d'un nul (1-1). Réalistes, les Champenois avaient rapidement ouvert le score par Zeneli (1-0, 13e), et juste avant la pause Lens ratait un penalty par Kakuta (45). Mais au retour des vestiaires, le RCL égalisait logiquement par Sotoca (1-1, 61e). Lens pensait même passer devant au score, c'était sans compter avec la VAR, qui annulait la réalisation de Banza (65e). A la dernière minute, l'arbitre n'accordait pas un penalty à Lens, alors qu'une faute semblait évidente, et on en restait donc là. Avec ce résultat, Reims s'installe dans le ventre mou, tandis que le RC Lens revient à point de Rennes.