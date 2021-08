L1 : Lens enfonce Monaco dans la crise

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

3e journée de Ligue 1 :

Stade Louis II.

AS Monaco - RC Lens : 0-2.

Buts : Ganago (51e), Banza (90e+5) pour Lens.

Expulsions : Golovin (86e) pour Monaco ; Doucouré (61e) pour Lens.

Quatre jours après sa défaite en barrage aller de la Ligue des Champions contre Donetsk, Monaco s'est enfoncé dans la crise en L1 en perdant un match haché face à Lens (0-2)...

Malgré une supériorité numérique de 25 minutes, entre le rouge de Doucouré (60e) et l'expulsion de Golovin (86e), le club du Rocher n'a pas réussi à trouver la solution dans la défense nordiste. Et à cause d'un but de Ganago (51e), sur lequel Nubel est fautif, puis à la réalisation finale de Banza (95e) Monaco a même perdu un deuxième match de suite en championnat... Ce qui plonge l'équipe de Niko Kovac dans le bas fond du classement avec un point en trois journées, alors que Lens, toujours invaincu, grimpe provisoirement dans le Top 5.