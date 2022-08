L1 : Lens confirme sa force de frappe et devient leader !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 4e journée

Stade Bollaert-Delelis

Lens-Rennes 2-1

Buts : Fofana (66e), Openda (71e) pour Lens, Laborde (90e+1) pour Rennes

Grâce à un duo Fofana-Openda des grands soirs, Lens a fait vaciller Rennes 2-1. Après sa démonstration à Monaco, cette nouvelle victoire de Lens offre la tête de la Ligue 1 aux Artésiens.

Ce duel d’ambitieux promettait un beau match avec deux formations souvent séduisantes. Pourtant, l’entame n’était pas particulièrement emballante entre Lensois et Rennais. Le rythme était enlevé dans l’entrejeu mais les occasions étaient assez rares. Lens faisait un peu plus frissonner les supporters rennais. Openda s’infiltrait dans la surface bretonne mais butait sur Theate sans que l’arbitre ne dise rien (19e). Derrière, Fofana armait de loin mais cela passait à côté (22e). Frankowski faisait de même mais c’était au-dessus (25e). Le match était assez musclé par contre avec de rugueux contacts, en témoigne une belle semelle de Doué sur Abdul-Samed juste avant le repos. Il ne restait plus qu’à voir des buts en seconde période.

En espérant conserver Seko Fofana encore au moins une saison en Ligue 1 ! Quel joueur, quel talent ! ❤💛 pic.twitter.com/9Ye6LuO6nf — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) August 27, 2022

Lens y travaillait dès le retour des vestiaires. Les Sang et Or mettaient une forte pression sur les buts rennais. Sotoca puis Openda butaient sur la charnière Theate-Rodon (47e) juste devant le but d'Alemdar. Le portier turc s'interposait devant Openda (58e) mais derrière il ne pouvait rien devant Fofana. Le milieu lensois fixait la défense avec des passements de jambes avant d'envoyer un missile dans le petit filet. Derrière, Lens enfoncait le clou avec Openda. Le Belge, lancé dans la profondeur, se jouait de Rodon dont la protection de balle avait plus l'allure d'une porte de saloon et trompait Alemdar. Rennes ne lâchait rien et pimentait la fin de match. Sulemana trouvait la barre (79e) avec un missile. Laborde était plus précis et expédiait une fusée sous la barre de Samba dans un angle réduit. Mais, cette réaction d'orgueil était trop tardive. Lens s'offre un troisième succès et la tête du classement tandis que Rennes possède déjà six longueurs de retard sur son adversaire du soir.