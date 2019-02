L1 : Le PSG répond à Aulas, Montpellier paie l'addition !

Dans : Ligue 1, PSG, MHSC, OL.

Match en retard de la 17e journée de Ligue 1

Parc des Princes

PSG bat Montpellier : 5 à 1

Buts : Kurzawa (13e), Di Maria (45e+1), Skuletic (73e csc), Hilton (78e csc), Mbappé (79e) pour le Paris SG; Mollet (31e) pour le MHSC

On ne sait pas si les joueurs du PSG ont été informés des propos de JM Aulas qui accusait Paris de fausser la compétition, mais Paris a répondu à sa façon en collant un lourd 5-1 à Montpellier.

Ce match en retard de la 17e journée a pris un visage assez étonnant, puisque si le PSG ouvrait rapidement le score c'est grâce à un superbe but signé... Kurzawa (13e). Les Héraultais égalisaient grâce à un but sur coup-franc de Mollet validé par la goal-line technology (1-1, 31e), mais Di Maria, lui aussi sur coup-franc, mais en pleine lucarne, redonnait l'avantage au PSG juste avant la pause (45e+2).

La seconde période était spectaculaire avec d'abord deux buts refusés au PSG pour hors-jeu à Mbappé et Choupo-Moting, puis deux buts contre-son-camp signés Skulitec (73e) et Hilton (78e). Le spectacle ne s'arrêtait pas, puisqu'une minute plus tard, Mbappé corsait l'addition, là encore aidé par l'infortuné Hilton (5-1, 79e). Avec cette victoire, le Paris Saint-Germain compte désormais 15 points d'avance sur Lille et encore un match en retard à jouer.