L1 : Le protocole sanitaire évolue, Bordeaux-OM tient à un fil !

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Pour l’instant, le match Bordeaux-OM n’a pas officiellement été reporté par la LFP. Mais la tenue du match ne tient plus à grand-chose…

Décimés par le Covid-19, les Girondins de Bordeaux ont joué avec seulement sept professionnels contre Brest en Coupe de France ce week-end. Consternée par cette situation, la direction du club au scapulaire a effectué une demande auprès de la LFP pour reporter le match contre l’Olympique de Marseille, prévu vendredi soir au Matmut Atlantique. Mais avec le nouveau protocole de la Ligue de Football Professionnel dévoilé ce mardi, il n’est pas certain que Bordeaux obtienne gain de cause. Effectivement, la LFP s’est adapté aux règles du gouvernement en ce qui concerne l’isolement des joueurs, qui a été réduit à cinq jours pour les joueurs vaccinés en cas de test PCR négatif. Ainsi, neuf Bordelais seront de retour vendredi pour jouer contre Marseille : Oudin, Bakwa, Gregersen, Mara, Sissokho, Lacoux, Poussin, Mexer, Kwateng, tous vaccinés et qui ont été testés positifs entre le 17 et le 21 décembre.

Un nouveau protocole sanitaire en Ligue 1

En revanche, les dix derniers cas positifs ne seront pas sortis de leur isolement pour jouer contre l’Olympique de Marseille, il s’agit de Costil, Mangas, Medioub, Koscielny, Fansergio, Adli, Zerkane, Otavio, Niang et Kalu, lesquels ont été testés positifs entre le 28 et le 29 décembre. Autrement dit, en cas de onzième cas positif dans les prochains jours, le match Bordeaux-OM sera reporté. Car la LFP n’a pas changé la règle selon laquelle un club est dans son droit de demander le report du match dans le cas où il compte 11 joueurs indisponibles en raison d’une infection au Covid-19. La LFP a par ailleurs ajouté une ligne importante à son nouveau protocole. Désormais, tous les clubs seront dans l’obligation de faire tester tous leurs joueurs, vaccinés ou pas, 48 heures avant un match de Ligue 1. Le match Bordeaux-OM étant programmé vendredi, on sera fixé dès mercredi soir sur la tenue -ou non- du match.