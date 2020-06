L1 : Le Nice version INEOS fait trembler l’OL et l’OM !

Dans : Ligue 1.

Désormais propriété d’INEOS, l’OGC Nice est le club de Ligue 1 le mieux armé financièrement dans l’optique de ce mercato estival.

Et pour cause, le club azuréen débute seulement son nouveau projet et se trouve donc en position de force face à des clubs comme Marseille, Monaco, Lille ou Lyon, tous contraints de vendre certains de leurs meilleurs éléments cet été. Dans une interview accordée à Europe 1, le président niçois Jean-Pierre Rivère ne s’est pas caché et a totalement assumé le nouveau statut du Gym. Pour le dirigeant niçois, il est clair que l’objectif de l’équipe de Patrick Vieira est de concurrencer les clubs régulièrement européens en Ligue 1. Marseille, Lyon ou encore Monaco peuvent trembler…

« On a un actionnaire de qualité, mais qui ne va pas non plus déverser un flot d’argent considérable dans le football. Mais désormais, on pourra se permettre de garder des joueurs, et fortifier notre équipe. On souhaite entrer dans les deux trois ans dans une compétition avec les clubs comme l’OM, Monaco, Lyon. On doit se mêler à cette compétition, mais ça va prendre du temps. On est sur un projet par étapes, avec de l’ambition. Notre objectif ce n’est pas d’acheter de grands noms, mais de construire une équipe compétitive, avec des gens qui sont là pour le projet » a indiqué Jean-Pierre Rivère, lequel s’est déjà attaché les services d’une première recrue durant ce mercato estival avec le très courtisé défenseur brésilien Robson Bambu. Le début d’un mercato qui se veut ambitieux du côté de Nice, avec l’achat programmé de jeunes joueurs à fort potentiel afin de bâtir une équipe très compétitive à l’échelle de la L1, sans pour autant jeter l’argent par les fenêtres.