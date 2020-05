Mercato : Robson Bambu arrive, l’OL grillé par Nice !

Dans : Mercato.

Ancien coéquipier de Bruno Guimaraes dans le viseur de Lyon depuis quelques semaines, Robson Bambu va poser ses valises en France.

A Lyon ? Pas si sûr, alors que trois clubs français rivalisent pour boucler l’arrivée du défenseur central jugé comme très prometteur. Juninho, entré en contact avec le joueur comme les dirigeants de l’Athletico Paranaense, a-t-il été assez rapide ? La réponse ne devrait pas tarder puisque Dorival Junior, entraineur du club brésilien, a confirmé le départ prochain de son jeune défenseur central. « Je ne compte plus sur lui pour la suite, il va partir », a fait savoir le coach. Sa destination est la France.

Le journaliste Juliano Lorenz Oscar a fait savoir que la bataille se déroulait entre trois clubs de Ligue 1. Lille recherche un défenseur central pour compenser celui de Gabriel, qui va remplir les caisses cet été. L’OL a accéléré ces derniers jours et possède des arguments très « brésiliens » à présenter à Robson Bambu. Mais ce mardi, le média brésilien Globo va plus loin et annonce que le grand vainqueur de cette lutte est l’OGC Nice. Le club azuréen aurait déjà trouvé un accord avec Paranaense pour un transfert à hauteur de 8 ME, et doit maintenant finaliser son accord avec le défenseur de 22 ans. Si cette tendance devait se confirmer, ce serait donc un coup d’épée dans l’eau pour l’OL, qui peut compter sur Jason Denayer pour la saison prochaine, mais a perdu confiance en ses acolytes Marcelo et Joachim Andersen après une saison décevante par rapport aux attentes.