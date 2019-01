L1 : Le LOSC ne lâche rien, pression sur l'ASSE et l'OL

Dans : Ligue 1, LOSC, ASC.

Stade Pierre Mauroy.

LOSC - Amiens : 2-1.

Buts : Leao (45e+2) et Xeka (85e) pour le LOSC ; Otero (5e) pour Amiens.

Le Lille OSC a lancé le week-end de Ligue 1 en arrachant une victoire au forceps contre l'Amiens SC (2-1).

Avant le derby de dimanche entre l'ASSE et l'OL, ses deux poursuivants au classement, le LOSC avait à cœur de creuser le trou. Malgré un début de match compliqué, avec l'ouverture du score picarde par Otero (0-1 à la 5e), Lille renversait finalement la tendance en trois temps. Suite au penalty loupé par Pépé (39e), Leao égalisait juste avant la pause en renard des surfaces (1-1 à la 45e+2)... avant que Xeka ne donne la victoire aux siens de la tête sur un centre de Pied (2-1 à la 85e).

Avec ce précieux succès, les Dogues confortent donc leur place de dauphin du PSG avec 40 points, soit quatre unités devant Sainté et six sur Lyon. Amiens, de son côté, confirme son statut de pire équipe du championnat à l'extérieur et reste à portée de fusil de la zone rouge, vu que Dijon et Monaco peuvent passer devant.