L1 : Le foot à huis clos c'est pas du foot, Cantona a tranché

La perspective de voir les différentes compétitions européennes se finir à huis clos augmente de jour en jour. Pour Eric Cantona, ce serait une aberration.

Les instances du football espèrent pouvoir reprendre la compétition en Ligue 1, dans les coupes nationales, mais également dans les épreuves européennes. Mais si cela semble encore possible, même si cela ne sera pas simple, tout le monde est d’accord pour dire qu’il sera impossible de jouer des matches de foot devant du public, et si la saison doit se finir ce sera totalement à huis clos. Pour Eric Cantona, se passer des supporters est impossible à envisager, et il vaut mieux ne pas reprendre plutôt que juste de finir la saison pour empocher les droits TV, Canto ne comprenant même pas que l’on puisse penser à un tel scénario. Invité de RTL, l’ancien joueur regrette que la LFP et l’UEFA puissent travailler sur cette hypothèse.

Eric Cantona estime que le football sans public ne mérite pas ce nom, et il dit pourquoi. « Ça me réjouirait si on pouvait reprendre le football comme il était avant. Si on reprend le 17 juin parce qu'il n'y a plus de problème pour personne, c'est bien. Mais reprendre le foot pour reprendre le foot devant personne juste parce que les télévisions ont suspendu les paiements, c'est moyen, non ? Il peut y avoir exactement le même enjeu, les mêmes joueurs, un match à huis clos, ce n'est pas un match de football. L'énergie que dégagent, transmettent les supporters transcende les joueurs (...) Il n'y a pas de passion, il n'y a rien. Les joueurs ont besoin de cette énergie. C'est vraiment un 12e homme. C'est comme au théâtre quand vous jouer devant une salle vide ou devant une salle pleine. On prend, on se sert de l'énergie des gens qui sont là », explique Eric Cantona, qui doit cependant bien se douter que les clubs et les instances du football n’auront pas du tout la même analyse que lui sur ce sujet.