TV : Pierre Ménès sur Amazon ? La terrible réponse !

Dans : Ligue 1.

24 heures après l'officialisation par Pierre Ménès de la fin définitive de son contrat avec Canal+, le consultant va comprendre qu'il n'aura pas sa place sur la chaîne Ligue 1 d'Amazon.

Si la pratique de la langue de bois est courante en France, il ne faut pas trop compter là-dessus avec Amazon. Au moment de détailler son offre pour la diffusion de la Ligue 1 sur son service Prime, le patron d’Amazon Europe Prime Vidéo Sport a également présenté également une partie des équipes qui seront à l’antenne lors du lancement de cette nouvelle chaîne. Une rédaction où l'on retrouvera plusieurs journalistes qui étaient de l'aventure Mediapro. Et il n’a pas échappé à une question sur l’éventuel recrutement de Pierre Ménès dont on sait que, tel Lionel Messi, il est libre de tout contrat après son départ de Canal+ pour les raisons que l'on connaît.

La réponse d’Alex Green sur ce thème a été brutale et sans détour. « Si nous sommes intéressés, par exemple, par quelqu’un comme Pierre Ménès ? Pierre Ménès ? Qui est-ce ? On ne parle d’aucun journaliste à part les noms donnés. Comme je l’ai dit, notre approche générale est d’être au plus proche de l’action, d’avoir des experts très crédibles et des têtes familières. Mais le plus important reste d’être au plus proche de l’action. C’est ce que les fans veulent, on l’a vu en Grande-Bretagne, ailleurs et même à Roland-Garros », a prévenu le patron de la branche européenne d’Amazon Prime Video Sport. Une réponse pour le moins cash, mais qui a au moins le mérite d'être claire concernant le ton éditorial de la future chaîne de la Ligue 1 en France.