L1 : Le choc ASSE-OM reporté à son tour

Dans : Ligue 1, ASSE, OM.

Le choc entre Saint-Etienne et Marseille n’aura pas lieu ce dimanche soir. La LFP a annoncé le report du match prévu à 21h00. « À la demande de la Préfecture de la Loire, la LFP reporte la rencontre AS Saint-Etienne / Olympique de Marseille, comptant pour la 17ème journée de Ligue 1 Conforama et initialement prévue ce dimanche 9 décembre à 21h. La Commission des Compétitions de la LFP fixera ultérieurement la date de la rencontre », a fait savoir la Ligue, a propos de la quatrième rencontre de la journée reportée en raison du mouvement des gilets jaunes et de la mobilisation des forces de l’ordre que cela implique.