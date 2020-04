L1 : La troublante annonce de Domenech sur la fin de saison

Dans : Ligue 1.

Nommant précisément le football dans son allocution ce mardi, Edouard Philippe a indiqué que « la saison 2019-2020 ne pourra pas reprendre ».

Dès lors, le débat concernant le classement final de la saison est lancé. A condition bien-sûr que la Ligue de Football Professionnel valide l’hypothèse selon laquelle le championnat en cours est définitivement stoppé. Et à ce sujet, il existe encore un doute selon Raymond Domenech. Président du syndicat des entraîneurs français, l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France s’est exprimé sur ce thème via son compte Twitter. Et pour celui qui est également consultant pour La Chaîne L’Equipe, ce n’est pas à l’Etat français de décider si la saison est terminée mais bien à la Ligue d’organiser comme elle l’étant ses compétitions.

« Si le ministère peut décider d’un arrêt des compétitions jusqu’en août il ne peut pas décider que c’est la fin de cette saison. Les ligues s’organisent comme elles le veulent et entre le 1 août et le 31 , cela change la donne. A suivre » a tweeté Raymond Domenech, pour qui la Ligue de Football Professionnel peut très bien prendre la décision de reprendre la saison 2019-2020 en septembre prochain, lorsqu’il sera de nouveau possible de jouer au football que cela soit à huis clos ou en présence de public. Assurément, les propos du Premier Ministre vont lancer de nombreux débats dans tous les secteurs de la société et le football n’y échappera pas. Espérons simplement que la LFP, appuyée si besoin par l’UEFA, soit la plus claire et la plus transparente possible dans ses prochaines annonces. A ce sujet, il sera également capital de voir si les autres grands championnats européens se prononceront en faveur d’une reprise des compétitions en juin-juillet ou s’ils attendront également septembre comme la France pour effectuer leur retour.